Две девочки отравились угарным газом в Сенно

Зоя Машэка • 19/2/23 15:52 • Здароўе

В Сенно две школьницы пострадали в результате отравления угарным газом 18 февраля.



Вечером в субботу в райбольницу были госпитализированы 15-летняя и 16-летняя девочки, у которых диагностировали отравление угарным газом. В 22:00 об этом из медучреждения сообщили спасателям.

По данным МЧС, подростки получили отравление из-за того, что в частном доме на 2-й Первомайской улице, где они живут, была преждевременно закрыта задвижки дымохода отопительной печи.