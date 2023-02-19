В Миорском районе браконьеры погубили молодого оленя

Зоя Машэка • 19/2/23 19:35 • Экалогія

Молодой олень погиб в браконьерской петле в Мирском районе. Подозреваемого уже задержали.



На днях инженер по охотничьему хозяйству и егерь Дисненского лесхоза в ходе проведения полевых мероприятий в охотничьих угодьях вблизи деревни Воронки возле дороги заметили следы человека, ведущие в поле к заброшенному саду. В саду были обнаружены браконьерские петли.

К сожалению, в одной из браконьерских ловушек работники лесхоза нашли и жертву — погибшего сеголетка оленя благородного.

Прибывшая на место оперативная группа обнаружила еще около 10 петель. Предполагаемый браконьер уже установлен, ведется разбирательство, сообщает пресс-служба Витебского ГПЛХО.