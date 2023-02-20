Киднеппинг в Витебске: женщину похитили, чтобы заставить мужа продать квартиру

Іван Дзедушкін • 20/2/23 21:56 • Крымінал

Жительницу Витебска похитили и насильно вывезли в Лиозненнский района для того, чтобы заставить ее мужа продать квартиру.



По данным силовиков, в марте прошлого года 36-летний витеблянин познакомился с 25-летнем жителем Лиозненского района. Сначала парень предложил ему поработать в России, а затем, узнав о долгах за коммуналку — продать квартиру.

Предлагалась классическая схема: продать квартиру и погасить задолженность, а взамен купить жилье поменьше. Поначалу мужчина согласился, но, как оказалось, в квартире была прописана и его жена.

После того, как житель Витебска передал новому знакомому документы на квартиру, его отвезли в Лиозненский район и поселили у знакомых.

Затем злоумышленник со своей супругой приехали к жене владельца недвижимости. Они пробовали уговорить ее на продажу, а затем отвезли к мужу.

Но там опомнившийся мужчина попросил жену не подписывать никаких документов. Тогда супружеская чета отвезла витеблянку сфотографироваться и подать заявление на оформление нового паспорта, так как ее документ был просрочен. После этого женщину затолкали в автомобиль, избили и увезли назад в Лиозненский район, где оставили дома под присмотром.

Через некоторое время похищенной женщине удалось выйти на улице под предлогом покурить, и она бросилась бежать, зовя на помощь. Услышавшие это соседи вызвали милицию.

В результате действия супружеской пары из Лиозненского района были квалифицированы по пунктам 3 и 6 части 2 статьи 182 УК — похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. Обоих заключили под стражу.

Расследование этого уголовного дела уже завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.