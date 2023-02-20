Ожоги 95% тела получил 22-летний витеблянин, пытаясь починить топливный насос

Зоя Машэка • 20/2/23 15:13 • Здарэнні

Вечером 19 февраля в результате пожара сильно пострадал 22-летний житель Витебска, он в реанимации.



По данным пожарных, молодой человек в ванной квартиры пятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 43, которая принадлежит матери, проводил какие-то манипуляции с топливным насосом автомобиля.

В результате этих действия произошла вспышка легковоспламеняющиеся жидкости, из-за чего возник пожар. Пожарным о происшествии сообщили в 22:04.

К приезду подразделений МЧС, парень смог покинуть квартиру самостоятельно. Он сильно обгорел и был госпитализирован в больницу ожогами 95% площади тела.

По данному факту пожара и травмированния молодого человека проводится проверка, сообщается пресс-службой МЧС.