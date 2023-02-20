Уже на 60% упали объемы производства в горнодобывающей промышленности Витебщины

Сяржук Серабро • 20/2/23 16:40 • Эканоміка

В Витебской области горнодобывающая промышленность лидирует по скорости снижения объемов производства, в январе они составили всего 2,5 миллиона рублей.



По сравнению с январем 2021 года в сопоставимых ценах объемы промышленного производства в горнодобывающей промышленности региона снизились на 60,3%. В декабре этот показатель составлял еще 36,9%.

Всего за 2022 год объем промышленного производства в этой отрасли составил 78,3 миллиона рублей, что на 21,5% меньше, чем в 2021 году (в сопоставимых ценах).

Также заметное снижение в январе показала отрасль снабжения электроэнергией,

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, где объемы упали на 15,4%.

В целом же в январе объем промышленного производства в текущих ценах составил 1 820 миллионов рублей, что на 1,6% ниже прошлогоднего уровня.

По данным областной статистики, за весь 2022 год промышленность Витебской области произвела продукции на 21 145,3 миллиона рублей, что в сопоставимых ценах 4,6% меньше, чем в 2021 году.