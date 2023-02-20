В Витебске насмерть сбили пешехода

Іван Дзедушкін • 20/2/23 22:26 • Здарэнні

Вечером 20 февраля на улице Титова в Витебске в результате ДТП погиб пешеход.



По предварительным данным ГАИ, 24-летний житель Шумилинского района на оегковом автомобиле «Mazda» в районе дома №149 совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб. Световозвращающими элементами он обозначен не был. По факту ДТП проводится проверка.