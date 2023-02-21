Нет отдачи — КГК о реализации указа о развитии АПК Витебщины

Сяржук Серабро • 21/2/23 14:20 • Эканоміка

За два года реализации указа Лукашенко о развитии АПК Витебской области не удалось загрузить мощности перерабатывающих предприятий.



На недавно прошедшем расширенном заседании коллегии КГК Витебской области, в котором принимали участие с участием председателт облисполкома Александр Субботина, инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, а также руководители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, председатели райисполкомов, ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» и всех агропромышленных объединений, рассмотрели вопрос выполнения поручения Александра Лукашенко в части развития агропромышленного комплекса Витебской области.

В ходе заседания обращено внимание на недостаточность принимаемых мер и низкую эффективность работы отдельных агропромышленных объединений.

За период реализации указа № 70, который был издан в феврале 2020 года, не получена ожидаемая отдача от сформированных сырьевых зон, не обеспечена загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, не обеспечивается соблюдение требований технологических регламентов производства продукции сельского хозяйства.

Также была отмечена недостаточная работа по укреплению кадрового потенциала, не выполнение поручений Лукашенко в части «железного» порядка и дисциплины, привлечения к «жесткой» ответственности за несоблюдение установленных требований к процессам производства и качеству производимой продукции, выполняемых работ.

В результате КГК Витебской области было поручено усилить контроль местных органов власти за деятельностью организаций АПО, привлечь к ответственности виновных лиц, а также выработать пути решения проблемных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщали «Народные новости Витебска», только за 2022 год количество коров в сельхозорганизациях региона сократилось на 7500 голов и находится на рекордно низком уровне. В результате в прошлом году хозяйствами области молока было реализовано на 3,2% меньше, чем в 2021 году.