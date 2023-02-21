Превышена месячная норма осадков в Витебске, высота снежного покрова достигла 37 сантиметров

Сяржук Серабро • 21/2/23 13:42 • Экалогія

За несколько дней снегопадов в Витебске высота снежного покрова достигла 37 сантиметров.



За минувшие 24 часа высота сугробов в областном центре увеличилась на 7 сантиметров, а за предыдущие сутки — на 4 сантиметра.

В период с 17 под 20 февраля в Витебске выпало 24,9 миллиметров осадков, то есть всего за четыре дня в городе выпала половина месячной нормы осадков для февраля. Как сообщали «ННВ», сам обильным оказался снегопад 18 февраля, когда выпало 13 миллиметров осадков.

Всего за двадцать дней текущего месяца в областном центре выпало 53 миллиметра садков. Что составляет 107% от месячной нормы февраля.

Самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Витебске был февраль 2004 года, когда в городе выпало 90 миллиметров осадков.