Превышена месячная норма осадков в Витебске, высота снежного покрова достигла 37 сантиметров
За несколько дней снегопадов в Витебске высота снежного покрова достигла 37 сантиметров.
За минувшие 24 часа высота сугробов в областном центре увеличилась на 7 сантиметров, а за предыдущие сутки — на 4 сантиметра.
В период с 17 под 20 февраля в Витебске выпало 24,9 миллиметров осадков, то есть всего за четыре дня в городе выпала половина месячной нормы осадков для февраля. Как сообщали «ННВ», сам обильным оказался снегопад 18 февраля, когда выпало 13 миллиметров осадков.
Всего за двадцать дней текущего месяца в областном центре выпало 53 миллиметра садков. Что составляет 107% от месячной нормы февраля.
Самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Витебске был февраль 2004 года, когда в городе выпало 90 миллиметров осадков.
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