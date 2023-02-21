В больнице умер парень, сильно обгоревший на пожаре в Витебске
20 февраля в витебской больнице умер 22-летний парень, сильно обгоревший во время пожара на улице Карла Маркса.
Как писали «ННВ», вечером 19 февраля молодой человек в ванной квартиры на пятом этаже дома №43 на улице Карла Маркса занимался починкой топливного насоса от автомобиля. Во время работ произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, в квартире начался пожар.
Витеблянин смог покинуть горящую квартиру самостоятельно до приезда пожарных, однако при этом он получил сильные ожоги — обгорело 95% площади тела.
Молодого человека госпитализировали в реанимацию, однако, не смотря на все усилия медиков, он умер в больнице спустя двенадцать часов после пожара, сообщается пресс-службой МЧС.
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