Медведь-шатун снова появился в Березинском заповеднике

• 22/2/23 12:00 • Падзеі

Несмотря на зиму, по Березинскому биосферному заповеднику бродит не спящий медведь.
Медведи на снегу. иллюстративное фото pixabay.com

Следы крупного медведя-шатуна были обнаружены в конце января во время научно-исследовательская экспедиция в южную часть заповедника — Крайцевское и Паликское лесничества в урочищах «Увязок» и «Залужье», а также в пойму реки Смолянки.

Медвежьи следы экспедиция обнаружила обратном пути мониторингового маршрута на лесной дороге в еловом лесу. В ширину след передней лапы достигал 16 сантиметров, что говорит о крупных размерах хищника — в поперечнике у взрослой особи бурого медведя такой отпечаток может быть 12 до 18 сантиметров.

Следы медведя на снегу. фото www.berezinsky.by

Скорее всего, талые воды во время оттепели, длившейся больше недели как раз накануне, подтопили место залегания зверя в спячку, что вынудило его подняться из берлоги, пишет сайт заповедника. Во время потепления в зимнее время медведи могут просыпаться и бродить неподалеку в поисках более подходящего места для сна. У одного животного может быть несколько таких сменных берлог (в заповеднике находили от двух до пяти).

Иногда медведю не удается найти подходящее место и вновь залечь в спячку до следующих морозов. Такие шатуны бродят по территории Березинского заповедника в поисках пищи, так как их накопленные к зиме жировые запасы быстро истощаются. Не спящий хищник — шатун, представляет реальную угрозу.

Следы медведя на снегу. фото www.berezinsky.by

Следы медведя-шатуна в Паликском лесничестве Березинского биосферного заповедника фиксировались и прошлой зимой.

            
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