Медведь-шатун снова появился в Березинском заповеднике

Сяржук Серабро • 22/2/23 12:00 • Падзеі

Несмотря на зиму, по Березинскому биосферному заповеднику бродит не спящий медведь.



Следы крупного медведя-шатуна были обнаружены в конце января во время научно-исследовательская экспедиция в южную часть заповедника — Крайцевское и Паликское лесничества в урочищах «Увязок» и «Залужье», а также в пойму реки Смолянки.

Медвежьи следы экспедиция обнаружила обратном пути мониторингового маршрута на лесной дороге в еловом лесу. В ширину след передней лапы достигал 16 сантиметров, что говорит о крупных размерах хищника — в поперечнике у взрослой особи бурого медведя такой отпечаток может быть 12 до 18 сантиметров.

Скорее всего, талые воды во время оттепели, длившейся больше недели как раз накануне, подтопили место залегания зверя в спячку, что вынудило его подняться из берлоги, пишет сайт заповедника. Во время потепления в зимнее время медведи могут просыпаться и бродить неподалеку в поисках более подходящего места для сна. У одного животного может быть несколько таких сменных берлог (в заповеднике находили от двух до пяти).

Иногда медведю не удается найти подходящее место и вновь залечь в спячку до следующих морозов. Такие шатуны бродят по территории Березинского заповедника в поисках пищи, так как их накопленные к зиме жировые запасы быстро истощаются. Не спящий хищник — шатун, представляет реальную угрозу.

Следы медведя-шатуна в Паликском лесничестве Березинского биосферного заповедника фиксировались и прошлой зимой.