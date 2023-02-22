Осужденный бывший зампред Браславского райисполкома подал апелляцию

Ігар Арцюх • 22/2/23 11:17 • Эканоміка

Бывший первый заместитель председателя Браславского райисполкома Николай Барановский, осужденный к 2 годам лишения свободы за бездействие должностного лица, подал апелляцию.



Напомним, что в вину чиновнику поставили то, что он более года закрывал глаза сокрытие падежа скота в ОАО «Межаны», работники которого скрыли гибель 1181 головы крупного рогатого скота.

Руководство ОАО «Межаны» во главе с директором было осуждено в июне 2022 года. А в декабре завершился суд на господином Барановским, которого отправили на два года в колонию усиленного режима.

Николаю Барановскому 65 лет, он уроженец Могилевской области. Получил образование в Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности «Агрохимия и почвоведение». Кресло первого заместителя председателя райисполкома — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановский занял в сентябре 2019 года.

Слушание по апелляции на приговор Глубокского суда пройдет 3 марта в Витебском областном суде, рассматривать ее будет Татьяна Журавкова.