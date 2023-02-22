Работникам свинокомплекса в Пальминке задолжали 145 000 руб., вмешалась прокуратура

Ігар Арцюх • 22/2/23 12:52 • Эканоміка

При передаче свинокомплекса в Городокском районе из владения «Витебского комбината хлебопродуктов» на баланс ОАО «Витебский мясокомбинат» забыли о полутораста работниках.



Сотрудникам производственного участка «Северный» СУП «Свиноводческий комплекс Лучеса», расположенного в Пальминке, пришлось писать коллективное заявление в прокуратуру, чтобы получить причитающиеся им деньги.

19 декабря прошлого года при передаче свинокомплекса работники с их согласия уволены в порядке перевода к другому нанимателю. Несмотря на их фактическое допущение к работе с 29 декабря новый наниматель не оформил с людьми трудовые отношения. При этом 153 работникам не были произведены все причитающиеся им выплаты при увольнении в сумме 145 000 рублей.

Прокуратуре Витебской области пришлось вынести в адрес УП «Витебский комбинат хлебопродуктов» и СУП «Свиноводческий комплекс Лучеса» предписания о незамедлительном устранении выявленных нарушений. А в отношении директора УП «Витебский комбинат хлебопродуктов» за допущенные нарушения законодательства о труде направлено поручение о начале административного процесса по части 3 статьи 10.12 КоАП.

В результате деньги работникам выплачены в полном объеме, а трудовые отношения с ними оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Директора хлебокомбината оштрафовали на 592 рубля, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.