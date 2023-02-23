Началось банкротство экспериментальной базы «Тулово» — долгов на 4 миллиона

Сяржук Серабро • 23/2/23 23:23 • Эканоміка

В Витебске началось банкротство госпредприятия «Экспериментальная база «Тулово». Это третье в области сельхозпредприятие, банкротство которого началось в январе.



31 января экономический суд Витебской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности этого сельскохозяйственного предприятия и открытии конкурсного производства.

Решение о ликвидации КУСХП «Экспериментальная база «Тулово» было принято Витебским горисполкомом 17 августа прошлого года. 14 декабря горисполком согласовал подачу заявления о банкротстве предприятия.

В реестр требований кредиторов по состоянию на 16 декабря включены долги на 3 870 003 рубля 45 копеек. При этом, по бухгалтерским данным на день подачи заявления о банкротстве КУСХП было должно 4 130 000 рублей.

Кроме того, 17 января началось банкротство коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Полоцкого района «Зелёнка», а 5 января — коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Крынки» Лиозненского района.

Все три сельскохозяйственных предприятия на 100% в государсртвенной собственности.