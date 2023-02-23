В Орше пропал мужчина, его не могут найти 6-й день
Шестые сутки в Орше разыскивают пропавшего 44-летнего Сергея Алейникова.
Утром 17 февраля мужчина ушел из дому и исчез. До настоящего времени о его судьбе и местоположении ничего не известно.
В тот день Алейников был одет в серую куртки, чёрные брюки и серые кроссовки. Он худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.
Всех, кто владеет информацией, просим сообщить в ПСО «Феникс» по телефону +375(29)222-1019.
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