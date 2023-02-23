Всего 94 квартиры построили в Витебской области за первый месяц 2023 года

Сяржук Серабро • 23/2/23 15:20 • Эканоміка

В январе 2023 года в Витебской области организации всех форм собственности смогли построить только 94 новые квартиры.



Для сравнения, за январь 2022 года в регионе было построено 248 квартир, то есть темпы возведения нового жилья снизились в 2,6 раза.

При этом за первый месяц было введено в эксплуатацию 17 000 квадратных метров общей площади жилья, тогда как года назад — 25 900 квадратных метров. Таким образом общая площадь уменьшилась более чем на треть.

Всего в 2022 году в Витебской области построили 3700 новых квартир общей площадью 306 000 квадратных метров. Таким образом, квартир было построено на 10% меньше, чем в 2021 году (4100), а общая площадь введенного в эксплуатацию жилья оказалась почти на 8% меньше (331 700) предыдущего года. Как видим, показатели оказались даже хуже, чем в 2020 году.

Примечательно, что в прошлом году около 47% от общей площади построенных домов относится к индивидуальной жилой застройке.