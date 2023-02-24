Два дополнительных автобуса пустят в Мазурино в воскресенье

ННВ • 24/2/23 22:05 • Турызм

На Масленицу, 26 февраля, в Витебске будет дополнительный автобусный маршрут.



В этот день маршрут №52 свяжет Коммунистическую улицу и парк Советской Армии, на маршруте будут работать два автобуса.

Как сообщили «ННВ» в «Витебскоблавтотрансе», первый автобус с Коммунистической улицы отправится в 9:28, а последний — 16:05. Обратные автобусы из парка начнут отправляться в 9:48, а закончат курсировать в 16:20.