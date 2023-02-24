Спасатели едва не утонули на Лукомльском озере в Чашникском районе

Зоя Машэка • 24/2/23 15:37 • Турызм

Спасать спасателей пришлось сотрудникам МЧС 23 февраля на Лукомльском озере — там опрокинулась аэролодка с тремя людьми.



Приехавший на вызов экипаж, обнаружил, что перевернутая аэролодка «Пиранья-4» Новолукомльской спасательной станции Витебской областной организации ОСВОД плавает в полутора километрах от берега, на ней находились терпящие бедствие трое мужчин.

Спасатели сняли трех человек, среди которых двух сотрудников ОСВОД, с лодки и доставили их на берег. Все трое были госпитализированы в больницу с общим переохлаждением, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.