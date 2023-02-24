Витеблянину, ударившему девушку-водителя такси, дали штраф

Іван Дзедушкін • 24/2/23 17:12 • Грамадства

Суд оштрафовал витебского водителя, ударившего девушку-водителя такси из-за того, что ему не понравилась ее манера вождения.



Как следует из материалов судебного дела, конфликт между участниками дорожного движения возник на Московском проспекте. Девушка на «Volskwagen» собиралась перестроиться в правую полосу, но водителю «Audi», ехавшему в той полосе, это не понравилось.

Как позже установят эксперты по видеозаписи регистратора, девушка заранее включила сигнал поворота и аварийной обстановки не создавала. Однако мужчина посчитал по-другому, он догнал авто и требовал открыть окно. А когда такси заехало во двор дома, чтобы забрать пассажирку, конфликт перешел в следующую стадию.

Мужчина открыл водительскую дверь «Volskwagen» и стал бранить управлявшую такси девушку. Более того, он нанес ей удар кулаком по лицу, а когда та пыталась выйти из машины — схватил ее за волосы и затолкал обратно в салон. Все это происходило на глазах у пассажирки.

В суде витеблянин оправдывался тем, что хотел проучить девушку за создание аварийной ситуации на дороге. Также он уверял, что водитель такси показывала ему через окно авто неприличный жест и даже обругала, что он прочитал по губам. Нанесение удара при этом мужчина отрицал.

Впрочем, его показания, которые он несколько раз менял, опровергались как видеозаписью его собственного видеорегистратора, так и видеосъемкой, которую успела сделать потерпевшая.

В результате 22 ноября 2022 года суд Первомайского района Витебска признал его виновным в хулиганстве и на основании части 1 статьи 339 УК приговорил к штрафу в размере 4800 рублей. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей 1000 рублей компенсации морального вреда и оплатить 750 рублей за услуги ее адвоката.

Витеблянин с приговором не согласился и подал апелляцию. Но 10 февраля Витебский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а его жалобу — без удовлетворения.