Изменился налог на собак в Витебском районе

Сяржук Серабро • 25/2/23 15:25 • Эканоміка

Витебский районный совет депутатов внес изменения в инструкцию о налоге за владение собаками.



Эта инструкция была принята еще в конце 2015 года и привязывала размер налога на собак к базовой величине. Так, за собак, порода которых считается потенциально опасной, нужно было платить 1,5 базовой величины (55 рублей 50 копеек), а за остальных — 0,3 БВ (11 рублей 10 копеек).

Согласно внесенным изменениям, ставка налога за налоговый период (календарный квартал) устанавливается в соответствии с пунктом 1 стать 310 Налогового кодекс:

+ 46 рублей 50 копеек – за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак;

+ 9 рублей 30 копеек – в иных случаях.

Также, изменения устанавливают, что сумма налога исчисляется как произведение налоговой базы и ставки налога. Налоговая база налога за владение собаками — это количество собак в возрасте трех месяцев и старше, зарегистрированных на первое число календарного квартала.

Подобные же изменения в порядке взимания налога с владельцев собак были введены в Витебске год назад.