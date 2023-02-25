Полторы месячных нормы осадков выпало в Витебске, намело сугробы 39 см высоты

Сяржук Серабро • 25/2/23 15:54 • Экалогія

К утру 25 февраля высота снежного покрова в Витебске достигла 39 сантиметров. Будет ли побит рекорд?



За предыдущие сутки в областном центре выпало 8 миллиметров осадков, минувшей ночью добавилось еще 3 миллиметра.

Всего с начала февраля в городе выпало 74 миллиметра осадков. Норма осадков для февраля в Витебске составляет 49 миллиметров, таким образом, она превышена уже в полтора раза.

В тоже время, рекорд по количеству выпавших осадков для Витебска составляет 90 миллиметров, он был установлен в 2004 году.

Темпы роста высоты снежного покрова в областном центре замедлились и с 21 февраля сугробы в городе увеличились всего на 2 сантиметра. Начавшийся дождь и оттепель «съедят» снег и приведут к его уплотнению, так что высота снежного покрова снизится.