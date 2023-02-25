Ребенок пострадал в результате столкновения двух легковушек в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 25/2/23 22:00 • Здарэнні

25 февраля в Полоцком районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадали женщина и ребенок.



По данным ГАИ, около 16:30 на 77-м километре автомобильной дороги Р-20 «Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики» 46-летняя водитель автомобиля «BMW», при обгоне выехала на полосу встречного движения.

В результате ее авто врезалось во встречный автомобиль «Аudi». При этом пострадали женщина, управлявшая «BMW», а также 6-летний ребенок из «Аudi». Их передали медикам.

В момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве, отметили в ГАИ.