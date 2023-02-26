Февраль будет рекордным по количеству осадков, выпавших в Витебске в течение месяца
Рекордной отметки достигло количество осадков, выпавших в Витебске за февраль.
Рекорд для последнего месяца зимы по количеству осадков был установлен в Витебске в 2004 году — за самый влажный за всю историю метеонаблюдений февраль выпало 90 миллиметров осадков.
За три последних дня в городе выпало больше половины месячной нормы, которая для февраля составляет 49 миллиметров: 8 миллиметров 24 февраля, 11 миллиметров — 25 февраля, еще 8 миллиметров — 26 февраля.
Таким образом, за двадцать шесть дней с начала месяца в Витебске выпало уже те же рекордные 90 миллиметров осадков, что составляет 182% от месячной нормы.
При условии, что оставшиеся два дня месяца выпадут осадки, а это соответствует прогнозам, рекорд самого флажного февраля будет побит. Чтобы количество осадков в Витебске достигло двух месячных норм, нужно, чтобы выпало еще 8 миллиметров.
Высота снежного покрова в городе на утро 26 февраля достигала 36 сантиметров, что на три сантиметра ниже, чем за 24 часа до этого — часть снега «съели» оттепель и дождь.
Городские службы справляются с уборкой снега?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
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