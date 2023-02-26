Февраль будет рекордным по количеству осадков, выпавших в Витебске в течение месяца

Сяржук Серабро • 26/2/23 23:44 • Экалогія

Рекордной отметки достигло количество осадков, выпавших в Витебске за февраль.



Рекорд для последнего месяца зимы по количеству осадков был установлен в Витебске в 2004 году — за самый влажный за всю историю метеонаблюдений февраль выпало 90 миллиметров осадков.

За три последних дня в городе выпало больше половины месячной нормы, которая для февраля составляет 49 миллиметров: 8 миллиметров 24 февраля, 11 миллиметров — 25 февраля, еще 8 миллиметров — 26 февраля.

Таким образом, за двадцать шесть дней с начала месяца в Витебске выпало уже те же рекордные 90 миллиметров осадков, что составляет 182% от месячной нормы.

При условии, что оставшиеся два дня месяца выпадут осадки, а это соответствует прогнозам, рекорд самого флажного февраля будет побит. Чтобы количество осадков в Витебске достигло двух месячных норм, нужно, чтобы выпало еще 8 миллиметров.

Высота снежного покрова в городе на утро 26 февраля достигала 36 сантиметров, что на три сантиметра ниже, чем за 24 часа до этого — часть снега «съели» оттепель и дождь.