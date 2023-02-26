Из-за непогоды на Витебщине без света остались 113 населенных пунктов

ННВ • 26/2/23 20:05 • Падзеі

113 населенных пунктов Витебской области остались без электричества из-за плохих погодных условий.



В ночь с 25 на 26 февраля, а также утром на Витебскую область обрушились сильный снегопад и порывистый ветер. Эти неблагоприятные погодные условия стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса некоторых районов.



Оперативный персонал РУП «Витебскэнерго» заранее был переведен в режим повышенной готовности. Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Наиболее пострадали от стихии Полоцкий, Лепельский, Российский, Ушачский, Бешенковичский, Городокский и Шумилинский районы. Основная причина аварийных отключений – сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и их веток на провода линий электропередачи, сообщает «Витебскэнерго».

Для ликвидации последствий стихии пришлось задействовать 31 бригаду в составе более 100 человек и 33 единиц техники. Работы по восстановлению электроснабжения проводились в 113 населенных пунктах региона.

Работу энергетикам витебщины усложняли упавшие на дорогах и просеках деревья, которые мешают быстро добраться спецтехнике к местам повреждений.



РУП «Витебскэнерго» предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения⚡️ потребителей в максимально возможные короткие сроки