Компания молодежи на «Peugeot 206» разбилась в Докшицком районе, погибла 17-летняя девушка

Іван Дзедушкін • 26/2/23 19:43 • Здарэнні

17-летняя девушка погибла в результате лобового столкновения двух легковушек в Докшицком районе 25 февраля. Пострадали еще три человека.



По предварительной информации ГАИ, 23-летняя девушка, управлявшая субкомпактным легковым автомобилем «Peugeot 206» примерно в 20:35 у деревни Бабцы не справилась с управлением и вылетела на «встречку».

Там, «Peugeot» врезался в ехавший на встречу минивэн «Toyota Sienna». В результате столкновения обе легковушки получили серьезные повреждения, субкомпакт просто «размотало».

Водитель и пассажир «Toyota» смогли выбраться из авто самостоятельно, а водитель «Peugeot» и два пассажира оказались заблокированными в искореженном салоне.

К приезду спасателей они были еще в сознании, пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали двери машины и поочередно освободили водителя и пассажиров автомобиля.

Всех пятерых участников ДТП отправили больницу. Госпитализировали четверых: водителя и пассажиров «Peugeot 206» 23-х и 17-ти лет, а также 45-летнего пассажира «Toyota Sienna».

В больнице, несмотря на усилия медиков, спустя семь часов после дорожно-транспортного происшествия 17-летняя пассажирка «Peugeot» умерла, об этом сообщается в сводке МЧС.

По факту этого смертельного ДТП проводится проверка. В момент аварии по данным местной метеостанции шел снег, горизонтальная видимость составляла 4 километра.

Как писали «ННВ», вчера еще одно столкновение автомобилей при выезде на встречную полосу произошло в Полоцком районе, там пострадал ребенок.