Более 260 деревень были обесточены из-за снегопада в Витебской области. Фото
Энергетикам Витебской области в воскресенье пришлось восстанавливать электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах северного региона Беларуси.
В ликвидации последствий непогоды, обрушившейся в выходных на Витебскую область, были задействованы 140 человек и 36 единиц техники.
Бригады работали до позднего вечера, пока не восстановили электроснабжение
всех пострадавших от стихии населенных пунктов, сообщает «Витебскэнерго».
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