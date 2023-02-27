Более 260 деревень были обесточены из-за снегопада в Витебской области. Фото

• 27/2/23 16:25 • Падзеі

Энергетикам Витебской области в воскресенье пришлось восстанавливать электроснабжение более чем в 260 населенных пунктах северного региона Беларуси.
Более 260 деревень были обесточены из-за снегопада в Витебской области. Фото Витебскэнерго

В ликвидации последствий непогоды, обрушившейся в выходных на Витебскую область, были задействованы 140 человек и 36 единиц техники.

Более 260 деревень были обесточены из-за снегопада в Витебской области. Фото Витебскэнерго

Бригады работали до позднего вечера, пока не восстановили электроснабжение
всех пострадавших от стихии населенных пунктов, сообщает «Витебскэнерго».

Более 260 деревень были обесточены из-за снегопада в Витебской области. Фото Витебскэнерго

            
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