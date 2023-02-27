Медвежатники уже не те — в Глубоком сейф с валютой вскрыли УШМ

Іван Дзедушкін • 27/2/23 21:44 • Крымінал

Житель Глубокого распилил сейф «болгаркой» и утащил из него валюты на 13 000 рублей в эквиваленте.



В милицию райцентра обратился руководитель одной из местных фирм, который заявил, что кто-то ночью проник в кабинет директора и при помощи УШМ вскрыл сейф, откуда похитил валюту в эквиваленте более чем 13 000 рублей.

Выяснилось, что «медвежатник» старательно обходил камеры видеонаблюдения, постоянно находясь в их слепых зонах, что говорило о тщательной подготовке к преступлению.

Несмотря на предпринятые злоумышленником меры конспирации, силовики вышли на его след. По подозрению в совершении налета на офис фирмы задержали неоднократно судимого 30-летнего жителя Глубокого, который два года назад после освобождения успел поработать на этом предприятии.

К моменту задержания глубочанин успел потратить часть добычи на покупку двух телефонов и мелкие расходы, однако большую часть похищенной валюты удалось изъять, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Теперь он может отправиться в те места, откуда два года назад вернулся, уже на семь лет.