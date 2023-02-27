По факту ДТП в которых пострадали 7 человек и один погиб в Витебской области возбуждены уголовные дела

ННВ • 27/2/23 16:04 • Здароўе

Уголовные дела возбуждены по фактам двух ДТП, произошедших в Витебской области 25 февраля. Погибла 17-летняя девушка, пострадали семь человек, в том числе — два ребенка.



Так, в тот день у деревни Смориги Полоцкого района 47-летняя женщина на «BMW» при обгоне выехала на «встречку» и врезалась в «AUDI Q5».

В результате столкновения двух легковушке 33-летняя и 6-летний пассажиры «AUDI», а также водитель и 8-летний пассажир «BMW» получили различные травмы. Всех четырех пришлось госпитализировать.

В отношении женщины, сидевшей за рулем «BMW» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Спустя несколько часов в тот же день 23-летняя девушка «Peugeot 206», ехавшая с младшей сестрой и подругой в Минск, неподалеку от деревни Бабцы Докшицкого района не справилась с управлением, допустила его занос и вылетела на встречную полосу движения, где врезалась в «Toyota Sienna».

Четверо человек, ехавшие в этих легковушках получили тяжелые травмы. Одна из девушек, ехавшая в «Peugeot», умерла в больнице спустя несколько часов. Остальные трое сейчас находятся в реанимации. Только водитель «Toyota», серьезных травм не получил, после осмотра врачей его отпустили домой домой.

В отношении девушки, управлявшей «Peugeot 206», возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.