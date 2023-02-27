В Глубокском районе школьница заблудилась в занесенном снегом лесу и обморозила ноги. Видео
26 февраля в Глубокском районе 12-летняя девочка потерялась в лесу, когда возвращалась от бабушки домой.
О пропавшей школьнице сообщила ее мама, которая позвонила в МЧС в 16:23. Женщина рассказала, что дочка возвращалась от бабушки и вышла на железнодорожной станции «Константинов двор», а затем пошла в сторону дома, к деревне Вышедки.
В какой-то момент девочка поняла, что потеряла ориентацию в занесенном снегом лесу. Благодаря мобильному телефону со школьницей поддерживали связь, но батарея грозила разрядиться.
На поиски ребенка направили 6 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 18 сотрудников предоставили МЧС.
К сожалению, подросток не слышала сигналов пожарной автоцистерны. Поисковым партиям пришлось углубляться в лес и звать девочку. Только пройдя полтора километра, они услышали ее голос, школьницу обнаружили в 17:11 среди кустарников.
Найденную девочку вывели к машине скорой медицинской помощи. Как выяснилось, она сильно замерзла и получила обморожение обеих стоп. В результате подростка пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.
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