В Глубокском районе школьница заблудилась в занесенном снегом лесу и обморозила ноги. Видео

Зоя Машэка • 27/2/23 17:14 • Турызм

26 февраля в Глубокском районе 12-летняя девочка потерялась в лесу, когда возвращалась от бабушки домой.



О пропавшей школьнице сообщила ее мама, которая позвонила в МЧС в 16:23. Женщина рассказала, что дочка возвращалась от бабушки и вышла на железнодорожной станции «Константинов двор», а затем пошла в сторону дома, к деревне Вышедки.

В какой-то момент девочка поняла, что потеряла ориентацию в занесенном снегом лесу. Благодаря мобильному телефону со школьницей поддерживали связь, но батарея грозила разрядиться.

На поиски ребенка направили 6 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 18 сотрудников предоставили МЧС.

К сожалению, подросток не слышала сигналов пожарной автоцистерны. Поисковым партиям пришлось углубляться в лес и звать девочку. Только пройдя полтора километра, они услышали ее голос, школьницу обнаружили в 17:11 среди кустарников.

Найденную девочку вывели к машине скорой медицинской помощи. Как выяснилось, она сильно замерзла и получила обморожение обеих стоп. В результате подростка пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.