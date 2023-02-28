Дефицит 2,7 миллиона рублей образовался в бюджете Глубокского района. Из-за чего выросли расходы?

Сяржук Серабро • 28/2/23 20:32 • Эканоміка

В Глубокском районе измени бюджет на 2023 год, в нем появился дефицит более чем на 2,7 миллиона рублей.



Районный бюджет Глубокского района на 2023 год был принят депутатами местного райсовета 28 декабря прошлого года. Он был сформирован с профицитом в 689 606 рублей, а расходы в сумме составляли 83 716 581 рублей.

30 января Глубокский районный совет депутатов внес изменения в принятый ранее бюджет. Теперь его сверстали с расходами в сумме 86 426 975 рублей, а вместо профицита появился дефицит в размере 2 710 394 рублей.

Очевидно, что первую очередь дефицит образовался из-за увеличения запланированных расходов на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Если в изначальной версии бюджета на эту статью расходов положили 1 349 394 рубля, что составляло 1,6% от всех расходов, то теперь она составляет 4 749 394 рубля или 5,5% от общих расходов бюджета Глубокского района в 2023 году.