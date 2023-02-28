Дефицит 2,7 миллиона рублей образовался в бюджете Глубокского района. Из-за чего выросли расходы?

• 28/2/23 20:32 • Эканоміка

В Глубокском районе измени бюджет на 2023 год, в нем появился дефицит более чем на 2,7 миллиона рублей.
Деньги, монеты, калькулятор, налоги, бюджет. Фото pixabay.com

Районный бюджет Глубокского района на 2023 год был принят депутатами местного райсовета 28 декабря прошлого года. Он был сформирован с профицитом в 689 606 рублей, а расходы в сумме составляли 83 716 581 рублей.

30 января Глубокский районный совет депутатов внес изменения в принятый ранее бюджет. Теперь его сверстали с расходами в сумме 86 426 975 рублей, а вместо профицита появился дефицит в размере 2 710 394 рублей.

Очевидно, что первую очередь дефицит образовался из-за увеличения запланированных расходов на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Если в изначальной версии бюджета на эту статью расходов положили 1 349 394 рубля, что составляло 1,6% от всех расходов, то теперь она составляет 4 749 394 рубля или 5,5% от общих расходов бюджета Глубокского района в 2023 году.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 