В Витебске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков на 50 000 долларов

Іван Дзедушкін • 28/2/23 13:19 • Крымінал

Оптовика с крупной партией наркотиков задержали на съемной квартире в Витебске.



Задержание проводили сотрудники наркоконтроля Октябрьского РОВД Витебска и Фрунзенского РУВД столицы. Мужчина арендовал в областном центре квартиру специально для хранения и фасовки наркотиков, там удалось обнаружить и изъять 500 граммов психотропа 4-СМС. Это вещество — производное мефедрона.

Задержанный — молодой человек, он уже несколько месяцев работал на один из интернет-наркомаркетов несколько месяцев розничным курьеров, а не так давно получил повышение до оптового.

Полкилограмма наркотиков курьер должен был расфасовать на мелкие дозы для дальнейшей реализации на территории Минска.

В квартире были обнаружены приспособления для взвешивания и упаковки психотропов.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Стоимость такой партии, судя по сообщениям в СМИ, на черном рынке составляет примерно 50 000 долларов.