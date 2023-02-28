Вторая гимназия Витебска снова стала первой в стране

Сяржук Серабро • 28/2/23 17:19 • Адукацыя

Витебская гимназия №2 очередной раз признана лучшим учреждение образования в Беларуси.



О том что гимназия №2 Витебска по итогам 2022 года получила звание «Лучшее учреждение общего среднего образования страны» стало известно на заседании коллегии Министерства образования Республики Беларусь «Об итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2022 год и основных задачах на 2023».

Лучшего учреждение образования в Беларуси определяется по следующим критериям: результаты ЦТ и успешность поступления выпускников, результативность олимпиадного движения и исследовательской деятельности, профилактическую работу и отсутствие травм, успехи в творческих, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, развитие материально-технической базы.

В прошлом году гимназисты завоевали на различных олимпиадах 28 диплом, став абсолютными победителями республиканских олимпиад.

Примечательно, что витебская гимназия №2 — единственное в стране учреждение общего среднего образования, которое получала статус лучшего дважды. Первый раз вторая гимназия стала первой в Беларуси по итогам 2020 года.