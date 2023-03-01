Анатолий Линевич больше не помощник Лукашенко, куда его назначили?

Сяржук Серабро • 01/3/23 14:55 • Палітыка

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Анатолия Линивича от должности своего помощника — инспектора Витебской области.



Освобождение господина Линевича связано с переходом на другую работу, указ подписан 28 февраля.

Одновременно Лукашенко согласовал назначение Анатолия Линевича первым заместителем председателя Витебского облисполкома.

Анатолий Линевич стал инспектором по Витебской области в июле 2017 года. До этого он занимал должность председателя Копыльского райисполкома. Линевич родился в деревне Сухополь Пружанского района Брестской области, сейчас ему 56 лет. Имеет три диплома о высшем образовании: Белорусского института механизации сельского хозяйства (1992), Брестского государственного технического университета (2004) и Академии управления (208).