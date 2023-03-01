Более чем в 2 раза выросло количество случаев педофилии в Витебске. Прокуратура бьет тревогу

Іван Дзедушкін • 01/3/23 16:08 • Грамадства

В прошлом году количество преступлений в сфере половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних в Витебске выросло более чем в два раза.



Так, на территории города по итогам 2022 года было зарегистрировано 64 таких преступления против 30, зарегистрированных в 2021 году. Таким образом рост составил +113%.

Прокуратурой города в ходе анализа причин и условий совершения таких преступлений отметила, что дети становились жертвами противоправных деяний вследствие недостаточности воспитания, отсутствия контроля за их досугом и кругом общения, желания заработать, а также доступности различного рода информации в сети интернет, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня дети активно используют интернет-ресурсы, являются участниками различных групп в социальных сетях, целью которых является знакомство с другими пользователями. Как правило, несовершеннолетние в силу возраста и незнания обмениваются сообщениями на сексуальную тематику, фотографиями интимного характера.

Выявлены факты, когда одни и те же подростки неоднократно становятся потерпевшими по уголовным делам против половой неприкосновенности и половой свободы, под воздействием алкоголя соглашаются на уговоры совершеннолетних лиц.

Подобные преступления продолжают оставаться латентными ввиду нежелания рассказывать о произошедшем и обращаться в правоохранительные органы; высокого доверия к близким людям, совершающим противоправные действия; несвоевременного выявления фактов насилия в результате психологических диагностик; бесконтрольности социальных сетей подростков, утверждают в прокуратуре.

В целях предупреждения и выявления преступлений, совершенных в отношении детей, родителям необходимо осуществлять контроль за действиями своих детей, регулярно проводить беседы и мониторинги социальных сетей подростков, обращать пристальное внимание на изменение поведения ребенка (замкнутость, тревога, кошмары, перепады настроения, общение с совершеннолетними лицами) и появление у него телесных повреждений (порезов, синяков) или каких-либо вещей (денег, телефонов и т.д.), считают в прокуратуре.

Раннее выявление признаков применения в отношении несовершеннолетнего насилия поможет в дальнейшем предупредить совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.