ЧВК Редан призывает к сборам подростков Витебска — милиция

Зоя Машэка • 01/3/23 23:12 • Грамадства

После задержания большой группы подростков в Гомеле УВД Витебского облисполкома сообщило, что призывы к сборам от «ЧВК Рёдан» получали и молодые люди в Витебске.



По данным следственного комитета, 28 февраля возле торгового центра «Секрет» в Гомеле собралась группа молодежи из 200 человек в возрасте от 13 до 21 года, объединенные общими взглядами и принадлежностью к различным молодежным субкультурам, в том числе к так называемым «ЧВК Рёдан» и «околофутбольным движениям». Силовики задержали более 200 человек, в подавляющем большинстве — подростков. Призывы к сбору у ТЦ распространялись через мессенджеры и соцсети.

По данным милиции последователи «ЧВК Рёдан» вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы), носят черные волосы и клетчатые штаны, на их одежде изображен паук с цифрой 4. Участники – преимущественно подростки от 15 лет.

В настоящее время обострились отношения между этими подростками и представителями другой субкультуры: «Офниками» (околофутбольными фанатами). Это произошло из-за высказываний в социальных сетях, которые оказывают серьезное влияние на современную молодежь, об этом сообщил телеграм-канал «Милиция Витебщины». Также сообщается, что к сборам призывают и подростков Витебска.

Белорусская милиция, похоже, пока собирается привлекать участников подобных сборов к административной ответственности. Кроме того, по факту инцидента в Гомеле возбудили уголовное дело по статье 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Также силовики предупреждают, что массовая драка в общественном месте может быть квалифицирована как грубое нарушение общественного порядка и за это наступает уголовная ответственность по статье «хулиганство».