Минувший февраль оказался самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Витебске

Сяржук Серабро • 01/3/23 15:27 • Экалогія

Побит рекорд по количеству осадков, выпавших в Витебске в течение февраля.



Предыдущий рекорд был установлен девятнадцать лет назад в 2004 году, когда за последний месяц зимы выпало 90 миллиметров осадков. За февраль 2023 года в областном центре выпало 93 миллиметров осадков.

По состоянию на утро 1 марта высота снежного покрова в Витебске составляет 38 сантиметров, а 28 февраля высота сугробов в городе достигала 40 сантиметров.

В январе в Витебске выпало 102 миллиметра осадков, а в декабре — 86 миллиметров. Всего, таким образом, за зиму в областном центре выпал 281 миллиметр осадков, что в 1,7 раза превышает норму осадков за три зимних месяца.