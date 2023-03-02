15 автобусных рейсов из Витебска отенят на Международный женский день. Это поздравление с праздником?

ННВ • 02/3/23 15:58 • Турызм

«Витебскоблавтотранс» объявил, что 8 марта из Витебска не будут отправляться 15 автобусных рейсов, большинство из них пригородные, но есть и международные.



Так, в среду рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию субботы. При этом не будут выполняться нижеперечисленные рейсы:

“Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:55;

“Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:00;

“Витебск – Минск через Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:00;

“Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12:30;

“Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:40;

“Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18:05;

“Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:35;

“Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 9:10;

“Витебск – Мошканы” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:30;

“Витебск – Поддубье” с отправлением от АВ г. Витебска в 9:10 и 16:50;

“Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 10:40;

“Витебск – Слобода (Задуб)” с отправлением от АВ г. Витебска в 08:45;

“Витебск – Вальки” с отправлением от АВ г. Витебска в 10:35;

“Витебск – Старое Село” с отправлением от АВ г. Витебска в 12:40.

Кроме того, вместо рейсов “Витебск – Стайки” с отправлением в 5:45 и “Витебск – Рябово” с отправлением в 17:20 будут выполняться рейсы “Витебск – Стасенки” с отправлением в это же время.

Эти сокращения рейсов в праздничный день «Витебскоблавтотранс» объясняет сокращением пассажиропотока.