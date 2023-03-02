15 автобусных рейсов из Витебска отенят на Международный женский день. Это поздравление с праздником?

• 02/3/23 15:58 • Турызм

«Витебскоблавтотранс» объявил, что 8 марта из Витебска не будут отправляться 15 автобусных рейсов, большинство из них пригородные, но есть и международные.
Автобусы. Фото pixabay.com

Так, в среду рейсы по городу, пригороду и межгороду будут выполняться по расписанию субботы. При этом не будут выполняться нижеперечисленные рейсы:

  • “Витебск – Бабиновичи” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:55;
  • “Витебск – Докшицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:00;
  • “Витебск – Минск через Шумилино” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:00;
  • “Витебск – Минск” с отправлением от АВ г. Витебска в 12:30;
  • “Витебск – Ивановка” с отправлением от АВ г. Витебска в 6:40;
  • “Витебск – Чашники” с отправлением от АВ г. Витебска в 18:05;
  • “Витебск – Толочин” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:35;
  • “Витебск – Курино” с отправлением от АВ г. Витебска в 9:10;
  • “Витебск – Мошканы” с отправлением от АВ г. Витебска в 7:30;
  • “Витебск – Поддубье” с отправлением от АВ г. Витебска в 9:10 и 16:50;
  • “Витебск – Синицы” с отправлением от АВ г. Витебска в 10:40;
  • “Витебск – Слобода (Задуб)” с отправлением от АВ г. Витебска в 08:45;
  • “Витебск – Вальки” с отправлением от АВ г. Витебска в 10:35;
  • “Витебск – Старое Село” с отправлением от АВ г. Витебска в 12:40.

Кроме того, вместо рейсов “Витебск – Стайки” с отправлением в 5:45 и “Витебск – Рябово”  с отправлением в 17:20 будут выполняться рейсы “Витебск – Стасенки” с отправлением в это же время.

Эти сокращения рейсов в праздничный день «Витебскоблавтотранс» объясняет сокращением пассажиропотока.

            
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