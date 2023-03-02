Количество бедных жителей в Витебской области уменьшилось — официальная статистика

Сяржук Серабро • 02/3/23 17:08 • Эканоміка

В 2022 году доля населения Витебской области с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума уменьшилась до 5,1%.



Напомним, что в середине 2021 года этот показатель составлял 5,5%, а в начале того года — 5,8%.

При этом денежные расходы населения в Витебской области продолжают расти быстрее расходов. Так в четвертом квартале 2022 года по данным выборочного обследования домашнее хозяйство в регионе тратило 1 606 рублей 80 копеек, что на 19,7% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.

Из них 1 189 рублей 50 копеек (74%) приходится на потребительские расходы.

При этом в структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,5%, на покупку непродовольственных товаров – 35%, на оплату услуг – 22,8%.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство при этом составили 1 700 рублей в месяц, что больше, чем год назад только на 19,3%.

Как видим, домашние хозяйства Витебской области по-прежнему расходуют в том же месяце 94,5% от своих доходов.

Как «ННВ» сообщали ранее, реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области в 2022 году были на 3,5% ниже, чем 2021 году.