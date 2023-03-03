Из-за короткого замыкания загорелся дом в Глубокском районе, хозяйка получила ожоги рук
45-летняя женщина получила ожоги рук в результате пожара жилого дома в деревне Воробьи Глубокского района.
К приезду пожарных бревенчатый дом горел открытым пламенем. Хозяйка, ее 52-летний муж и их 27-летний сын смогли покинуть жилище самостоятельно.
Мужчин после осмотра специалистами скорой помощи отпустили домой, а вот женщину с ожогами кистей госпитализировали в больницу.
В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. По предварительной версии пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.
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