Предпринимателей на Витебщине стало меньше, а налогов с них взяли значительно больше

Сяржук Серабро • 03/3/23 15:43 • Эканоміка

Количество индивидуальных предпринимателей в Витебской области за прошлый год сократилось на 911 человек, но налогов они заплатили почти на 20 миллионов рублей больше.



на 1 января 2022 года в Витебской области насчитывалось 23 842 индивидуальных предпринимателя. К 1 января 2023 года ИП в регионе осталось 22 931, таким образом количество предпринимателей сократилось на 911 человек или почти на 4%.

В тоже время за 2021 год они уплатили 55 000 000 рублей налогов и иных платежей, а за 2022 год — уже 74 700 000 рублей. Как видим сборы вросли на 19 700 000 рублей или более чем на 36%.

Вероятно, это связано с сильным ограничением возможности применять единый налог для предпринимателей в прошлом году. С 1 января 2023 года приенения единого налога сократили еще сильнее, применение упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей полностью исключено.