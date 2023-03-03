В Верхнедвинском районе сельчанин сжег авто председателя сельисполкома. Ему грозит 10 лет

• 03/3/23 23:13 • Палітыка

61-летенго жителя Верхнедвинского района будут судить за то, что он сжег машину председателя сельского исполнительного комитета.
Пожар, поджог, самосожжение. человек, пламя. Фото pixabay.com

По версии прокуратуры, пожилой мужчина обиделся на чиновницу, за проведенную с ним профилактическую беседу. Ночью 15 сентября прошлого года он тайно проник на придомовую территорию ее дома, облил бензином автомобиль «Volkswagen Polo» и поджег его. Утверждается, что сельчанин при этом был пьян и действовал из мести.

В результате поджога машина и вещи, находившиеся в ней, сгорели. Ущерб по при этом превысил 23 000 рублей. Кроме того, из-за распространения огня повреждено имущество Борковичского сельисполкома стоимостью свыше 970 рублей, сообщает Витебская областная прокуратура.

Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Часть 2 статьи 218 УК предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура уже изучила материалы этого дела и передала их в суд. По решению прокурора сельчанин до суда будет оставаться под стражей.

            
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