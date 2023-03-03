В Верхнедвинском районе сельчанин сжег авто председателя сельисполкома. Ему грозит 10 лет

Іван Дзедушкін • 03/3/23 23:13 • Палітыка

61-летенго жителя Верхнедвинского района будут судить за то, что он сжег машину председателя сельского исполнительного комитета.



По версии прокуратуры, пожилой мужчина обиделся на чиновницу, за проведенную с ним профилактическую беседу. Ночью 15 сентября прошлого года он тайно проник на придомовую территорию ее дома, облил бензином автомобиль «Volkswagen Polo» и поджег его. Утверждается, что сельчанин при этом был пьян и действовал из мести.

В результате поджога машина и вещи, находившиеся в ней, сгорели. Ущерб по при этом превысил 23 000 рублей. Кроме того, из-за распространения огня повреждено имущество Борковичского сельисполкома стоимостью свыше 970 рублей, сообщает Витебская областная прокуратура.

Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Часть 2 статьи 218 УК предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура уже изучила материалы этого дела и передала их в суд. По решению прокурора сельчанин до суда будет оставаться под стражей.