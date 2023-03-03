За январь консолидированный бюджет Витебской области получил 302,6 млн. рублей, это на 14% больше, чем год назад

Сяржук Серабро • 03/3/23 14:20 • Эканоміка

По итогам января в консолидированный бюджет Витебской области поступило 302 600 000 рублей, в том числе в республиканский бюджет – 85 800 000 рублей, а в местный – 216 800 000 рублей.



В разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 157 500 000 рублей, или 52,1% и по подоходному налогу – 72 500 000 рублей, или 24,0%, сообщает пресс-центр инспекции МНС по Витебской области.

Отметим, что за январь 2022 года в Витебской области удалось собрать 265 000 000 рублей, что на 14% меньше. Доля НДС тогда составляла 50,8%, подоходного налога — 21,6%.

Всего за 2022 год в консолидированный бюджет Витебской области поступило 2 590 900 000. 587 600 000 рублей из этих денег пошли в республиканский бюджет, а 2 003 300 000 рублей остались в местном.