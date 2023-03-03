Завтра Витебской области опять угрожает сильный ветер. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 03/3/23 16:09 • Экалогія

Из-за угрозы усиления ветра на субботу в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков утром и днем 4 марта на большей части территории региона ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, что по шкале Бофорта оценивается в 8 баллов и считается очень крепким ветром.

Ветер такой силы затрудняет передвижение по открытому пространству, у деревьев он способен ломать сучья.

Утром при этом будет высокая вероятность образования тумана, с ночью и первой половиной дня — выпадение снега. Температура будет держаться немного ниже нуля, но ощущаться как -7 °C.