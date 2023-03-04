На пожаре в Скольниках погибла 74-летняя пенсионерка

ННВ • 04/3/23 15:53 • Здарэнні

Вечером 3 марта в деревне Сокольники Витебского района произошел пожар, на котором погибла престарелая женщина.



Сообщение о пожаре спасатели получили в 19:46, когда они приехали на вызов, наблюдалось открытое горение веранды дома и сильное задымление внутри.

В ходе тушения пожара в комнате, на диване пожарные нашли 74-летнюю хозяйку дома, которая была в бессознательном состоянии.

Пострадавшую женщину вынесли на улицу, однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть.

В результате пожара в доме повреждена кровля и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.