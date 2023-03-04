За «экстремистский» пост оштрафовали 80-летнего почетного гражданина Верхнедвинского района

Сяржук Серабро • 04/3/23 17:05 • Культура

80-летнего почетного гражданина Верхнедвинского района и известного краеведа Антона Бубало оштрафовали за пост в Facebook, а также конфисковали смартфон.



Краеведа, педагога, литератора, поэта, общественного деятеля и популяризатора белорусской национальной культуры признали виновным в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов — якобы Антон Бубало разместил у себя на странице в Facebook «информационную продукцию сообщества Б.». Вероятно, речь идет о репосте со страницы запрещенного в Беларуси телеканала.

В результате 26 января суд Верхнедвинского района решил оштрафовать почетного гражданина Верхнедвинского района на 740 рублей и конфисковать у него телефон. Вину в совершении этого административного правонарушения Бубало признал частично, говорится в постановлении суда.

Антон Бубало родился 27 октября 1942 года в деревне в деревне Гиселево тогда Освейского а теперь Верхнедвинского района. В 1943 году во время карательной операции нацистов «Winterzauber» вместе с мамой попал в Саласпилский концлагерь, куда было интернировано более 14 тысяч жителей Освейского района.

В 1963 году Бубало окончил физико-технический факультет Даугавпилсского педагогического института, а в 1974 — географический факультет Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического института. Преподавал в школах Латвии, России (Амурск), Беларуси (Верхнедвинский район).

Возглавлял отдел культуры Верхнедвинского райисполкома. Работает старшим научным сотрудником Верхнедвинского историко-краеведческого музея.

Автор сборников стихов; книг, брошюр, буклетов и открыток по краеведению.

В 2017 году Антон Францевич Бубало был удостоен звания «Почётный гражданин Верхнедвинского района».