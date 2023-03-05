Крест Евфросинии Полоцкой привезут в Витебск. Где его можно увидеть?

ННВ • 05/3/23 14:15 • Рэлігія

8 марта в Витебск привезут величайшую святыню Беларуси — воссозданную копию креста Евфросинии Полоцкой.



Шестиконечный крест был изготовлен для церкви Святого Спаса в Полоцке полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году по заказу игуменьи женского Спассокого монастыря Евфросинии.

Оригинальный крест исчез во время Второй мировой войны после эвакуации ценностей из Могилева. Сеществуют контрверсийным гипотезам он может находиться в России во владении РПЦ, в частной коллекции в США и т.п.

В 1992 году было решено воссоздать крест, работу по восстановлению благословили патриарх Иерусалимский Диодор и патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Копию креста изготовил ювелир-эмальер Николай Кузьмич из Бреста, в 1997 году она была освящена митрополитом Филаретом и хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского монастыря.

В Витебск крест привозили в 2010 году, он был выставлен для поклонения в Свято-Покровском соборе.

Сейчас воссозданный крест Евфросинии Полоцкой можно будет увидеть Свято-Успенском соборе. В Витебске он будет находиться до 15 марта.

Торжественная встреча реликвии состоится 8 марта в 12:00, а проводы 15 марта в 13:00.