Несмотря на запрет на разрушение гнезд в Витебске обрезают деревья, где гнездуются птицы

Сяржук Серабро • 05/3/23 15:31 • Экалогія

В Витебске продолжают обрезку деревьев не смотря на запрет на разрушение птичьих гнезд.



Согласно белорусскому законодательству, с 16 февраля и по 14 августа запрещается разрушение гнезд птиц. Нарушение запрета влечет ответственность, предусмотренную КоАП, на юридическое лицо могут наложить штраф в размере до 500 базовых величин.

Однако, не смотря на это, в Витебске продолжается обрезка деревьев, в том числе тех, на которых гнездятся птицы.

Так, на опубликованных жителями улицы Чкалова фотографиях на срезанных у дома №24 корпус 6 ветках видны как минимум два гнезда.