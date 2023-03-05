Несмотря на запрет на разрушение гнезд в Витебске обрезают деревья, где гнездуются птицы
В Витебске продолжают обрезку деревьев не смотря на запрет на разрушение птичьих гнезд.
Согласно белорусскому законодательству, с 16 февраля и по 14 августа запрещается разрушение гнезд птиц. Нарушение запрета влечет ответственность, предусмотренную КоАП, на юридическое лицо могут наложить штраф в размере до 500 базовых величин.
Однако, не смотря на это, в Витебске продолжается обрезка деревьев, в том числе тех, на которых гнездятся птицы.
Так, на опубликованных жителями улицы Чкалова фотографиях на срезанных у дома №24 корпус 6 ветках видны как минимум два гнезда.
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