Уже проснулись медведи в Березинском заповеднике, обнаружены их следы

ННВ • 06/3/23 0:07 • Экалогія

В Березинском биосферном заповеднике еще в феврале несколько медведей проснулись и покинули свои берлоги.



Об этом стало известно во время зимних маршрутных учетов, которые проводились на территории семи лесничеств ГПУ «Березинский биосферный заповедник» и прилегающих охотничьих хозяйств 10 и 11 февраля.

В результате во время проведения учетов в Домжерицком, Заречном и Терешкинском лесничествах заповедника были учтены 4 медведя, а также одна берлога в Паликском лесничестве. Причиной их раннего пробуждения, вероятно, стала февральская оттепель, считают ученые заповедника.

Также выяснилось, что на территории заповедника обитают как минимум 35 волков. Как «ННВ» писали ранее, одна из волчьих стай в Терешкинском лесничестве насчитывает 12 хищников.

С ростом популяции волка работники заповедника связывают уменьшение численности косули. А вот численность благородного оленя в этом году увеличилась почти на треть, по сравнению с прошлым годом.

Численность рыси, как по результатам зимних маршрутных учетов, так и по данным круглогодичного картирования следов, также по-прежнему стабильна — около 20 особей.