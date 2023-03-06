В Витебске намело сугробы высотой почти полметра

Сяржук Серабро • 06/3/23 16:59 • Экалогія

На шестой день весны высота сугробов в Витебске достигла почти полуметровой высоты.



По данным городской метеостанции на 9:00 6 марта высота снежного покрова в областном центре составляла 46 сантиметров.

Как сообщали «ННВ», в субботу высота снежного покрова в Витебске составляла ровно 40 сантиметров, после за 24 часа прибавлялось по 3 сантиметра снега — в воскресенье высота сугробов 43 сантиметров, а в понедельник уже 46.

С начала марта в городе выпало 14,8 миллиметра осадков, таким образом, за пять с половиной суток в Витебске выпала декадная норма осадков.

Самая низкая температура воздуха в областном центре была 1 марта и составляла -3,8 °C, а самая высокая температура воздуха — 2 марта, когда атмосферный воздух прогрелся до 3 °C. Пока март теплее нормы на +2.3 **+2,3 °C.