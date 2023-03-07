Микроавтобус столкнулся со снегоуборщиком в Лиозненском районе. Один человек погиб, двое получили травмы
Водитель микроавтобуса погиб в результате столкновения со снегоуборочной машиной в Лиозненском районе.
ДТП произошло 4 марта около 10:15 на 114-м километре автодороги М-8 неподалеку от границы с Витебским районом.
По данным ГАИ, 49-летний житель Витебска ехал на грузовом микроавтобусом «Peugeot» в направлении Орши. По предварительной информации, он не учел особенности и состояние транспортного средства, погодные условия и допустил занос автомобиля.
В результате микроавтобус вылетел на встречную полосу движения и врезался в двигавшуюся навстречу снегоуборочную машину.
При дорожно-транспортном происшествии водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. Ехавшие с ним пассажиры 42-х и 47-ми лет также пострадали и были доставлены в больницу.
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