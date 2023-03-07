Сразу 44 теленка погибли из-за удара током в Верхнедвинском районе. Главный энергетик «попал» на 55 000 рублей и «домашнюю химию»

Ігар Арцюх • 07/3/23 14:27 • Эканоміка

В Верхнедвинске вынесли приговор главному энергетику КУПСХП «Кохановичи», по вине которого 44 теленка погибли от поражения электричеством.



ЧП произошло в Кохановичах произошло вечером 30 мая. Около 18:20 колхозники пришли в тентовый телятник арочного типа на 200 голов и обнаружили 44 мертвых теленка. Сначала он подумали, что скот погиб из-за отравления и стали убирать павших телят. Однако один из работников, коснувшись металлической конструкции, получил удар током.

После этого о случившимся сообщили случившемся энергетику хозяйства и в Верхнедвинский район электрических сетей. Телевидение тогда сообщала, что оборвалась какая-то конструкция, соединяющая арочник с электросетью. Якобы это произошло на большой высоте, и работники хозяйства не могли заметить грозившую опасность.

Однако, на следующий день после ЧП представители филиала «Полоцкие электрические сети» РУП «Витебскэнерго» вместе с работниками КУПСХП «Кохановичи» обнаружили, что на отпайке от одной из опор воздушной линии напряжением 0.4 кВв месте ввода в арочное сооружение произошло замыкание фазного провода с тросом крепления тентового покрытия. В результате произошел вынос электрического потенциала на металлические конструкции телятника.

В гибели теля обвинили 35-летнего главного энергетика хозяйства, которому инкриминировали халатность. Ущерб от гибели молодняка КРС превысил 55 000 рублей.

Суд Верхнедвинского района признал сельчанина виновным, на основании части 1 статьи 428 УК его приговорили к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Заявленный прокурором иск в интересах Коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд удовлетворил в полном объеме, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.